Санта-байкери влаштували у Берліні мотопробіг

У Берліні пройшов благодійний різдвяний мотопробіг, який раз на рік влаштовують байкери.

Благодійна акція пройшла перед різдвяним ринком поруч із палацом Шарлоттенбург, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько двох сотень байкерів, одягнутих Санта-Клаусами, янголами, сніговиками, ельфами, оленями та навіть ялинками, у супроводі музикантів, влаштували святковий концерт, роздавали дітям подарунки, фотографувалися з усіма охочими.

Головною метою щорічної акції, яка проводиться у 22 раз за ініціативи об’єднання "Santa Claus on Road", є допомога тим, хто її потребує – знедоленим дітям та людям похилого віку, соціальним закладам, безпритульним, — байкери також збирають пожертви через інтернет, на які закуповують подарунки.

Мотопробіг Сант-байкерів у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Цього року був організований флешмоб "Кава проти холоду": добровільні помічники прийшли кожен із щонайменше одним пакунком кави для безпритульних, які звертаються в холодну пору року до пунктів надання допомоги.

"Завжди можна зробити щось, аби допомогти проти бідності та соціальної нерівності. Саме це ми й хочемо показати", - розповіли організатори різдвяного мотопробігу Гайке Форза та Бернд Маше.

Стати учасником пробігу може кожен, хто приїде на своєму транспортному засобі, прикрашеному відповідним чином.