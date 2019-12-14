У суботу в Україні до 6° тепла, хмарно, місцями дощ

У суботу, 14 грудня, в Україні вдень очікується 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"14 грудня в Україні хмарно. У південних, центральних та східних областях, вдень також і на Чернігівщині, Сумщині, Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ, місцями (крім півдня) з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 8°; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 14 грудня хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У Київській області також хмарно, але без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-5° тепла.