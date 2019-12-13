Коли чекати справжньої зими: синоптики дали прогноз на тиждень

У суботу, 14 грудня, в Україні вдень очікується 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"14 грудня в Україні хмарно. У південних, центральних та східних областях, вдень також і на Чернігівщині, Сумщині, Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ, місцями (крім півдня) з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 8°; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 14 грудня хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У Київській області також хмарно, але без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-5° тепла.

15 грудня в Україні часом дощ, в Карпатах сніг, вдень у західній частині без опадів.

16 грудня без опадів, лише вночі на сході країни та півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, 15 грудня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла, у південній частині країни вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Києві і столичному регіоні 15-16 грудня хмарно з проясненнями. 15 грудня часом дощ; 16 грудня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла.

17- 18 грудня в Україні без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-10° тепла, у західних областях місцями 11-14°.

У Києві та Київській області 17-18 грудня без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

У найближчі 6-10 діб без істотних опадів. Температура 19 грудня вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 3-9° тепла, на заході до 12°; 20-23 грудня вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла, на заході країни до 9°.