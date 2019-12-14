У Краматорську презентували Стратегію розвитку Донецької області

У Донецькій облдержадміністрації презентували Стратегію розвитку регіону на період до 2027 року.

Про це інформує Донецька ОДА.

«13 грудня в Донецькій ОДА відбулась презентація Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 р.», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника директора департаменту економіки - начальника управління розвитку реального сектору економіки Донецької ОДА Дар’ї Снопенко, основні етапи розробки Стратегії складалися, зокрема, з опитування населення щодо проблем та пріоритетів розвитку Донеччини, соціально-економічного аналізу, побудови SWOT-аналізу регіону та SWOT-матриці порівняльних переваг, викликів і ризиків.

За результатами опитування 3,8 тис. мешканців регіону, найгострішими проблемами Донеччини виявилися бойові дії та їх наслідки, відсутність гідної роботи й заробітної плати, погані дороги, високий рівень корупції та незадовільний стан соціальної інфраструктури.

Снопенко додала, що робочою групою було виділено чотири стратегічні цілі – оновлена, конкурентоспроможна економіка; якість життя і людський розвито; ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів; екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Перший заступник голови ОДА Ігор Мороз зазначив, що Стратегія розвитку регіону, безумовно, є компромісом, ключовими завданнями і ключовим принципом, який потрібно зберегти.

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«Стратегія – це насамперед пріоритетність прав людини, а також забезпечення інклюзивності. Частина цієї інклюзивності полягає у виконанні технічних завдань із забезпечення людям, які мають певні труднощі у пересуванні, рівного доступу до найважливіших послуг, а також впровадження підходів до сталого та збалансованого розвитку нашої області», – зазначив Мороз.

У ході презентації також були розглянуто питання інтеграції гендерних компонентів до Стратегії розвитку Донецької області та модель її ефективного впровадження: від якісного розробленого документа до сталого розвитку території.