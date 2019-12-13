Прокуратура Черкаської області отримала нового керівника

Заступник глави ГПУ Віктор Трепак представив колективу прокуратури Черкаської області нового керівника Олександра Вороніна.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"У п’ятницю, 13 грудня 2019 року, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Черкаської області нового керівника Олександра Вороніна", - йдеться у повідомленні.

Трепак зазначив, що завданням нової прокуратури є професійне відстоювання законності та справедливості, на які чекає громадянське суспільство. Пріоритетами для органів прокуратури Черкащини він назвав боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Воронін, у свою чергу, висловив подяку за підтримку та довіру, а також зазначив, що разом з колективом докладе максимум зусиль для відновлення довіри суспільства до прокуратури та підвищення авторитету правоохоронних органів.

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Олександр Воронін народився у м. Києві у 1975 році. У 1999 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, у 2005 році - Львівську комерційну академію. В органах прокуратури з 1999 року. Працював на посадах прокурора, слідчого, а також на керівних посадах в органах прокуратури Тернопільської та Львівської області, військової прокуратури Західного регіону України, а також заступника прокурора Рівненської області. До призначення на посаду прокурора Черкаської області працював заступником прокурора Чернівецької області.

Фото: gp.gov.ua