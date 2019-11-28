Трепак представив нового прокурора Житомирщини

Заступник глави ГПУ Віктор Трепак представив нового прокурора Житомирської області Олега Василіва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

"Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Житомирської області новопризначеного керівника – Олега Василіва", - йдеться у повідомленні.

До призначення Василів був першим заступником прокурора Житомирської області.

Читайте також: У Запоріжжі представили нового прокурора області

Олега Василів народився у 1984 році. Вищу освіту здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, у 2008 році закінчив Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з 2006 року. За цей час обіймав посади прокурора, а також керівні посади в органах прокуратури.