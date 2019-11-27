У Запоріжжі представили нового прокурора області

Заступник глави ГПУ Гюндуз Мамедов представив у Запоріжжі нового очільника обласної прокуратури - ним став колишній керівник Харківської місцевої прокуратури №5 Володимир Калюга.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Нашим завданням є системна та безапеляційна боротьба з корупцією і організованою злочинністю, збереження громадянського миру та спокою. Ці завдання особливо гостро ставить сьогодні громадськість, яка розраховує на Вашу відповідальність, справедливість та принциповість", – цитує нового керівника прокуратури області Калюгу пресслужба.

Володимир Калюга має вищу юридичну освіту. Почав працювати юридичним консультантом у Харкові ще в 1995 році. У своїй кар’єрі пройшов шлях від помічника прокурора до керівника місцевої прокуратури. У 2014 році очолив Круп’янську міжрайонну прокуратуру, за рік - Ізюмську місцеву прокуратуру, у 2018 році став керівником місцевої прокуратури №5 міста Харкова.

У прокуратурі відбулося офіційне представлення прокурора Запорізької області / Фото: https://zap.gp.gov.ua

Як раніше повідомлялось, у вересні цього року Руслан Рябошапка звільнив за власним бажанням Валерія Романова, який очолював Запорізьку обласну прокуратуру з жовтня 2016 року.