Черги на кордоні: Україна і Словаччина домовилися про розвантаження пункту пропуску

На Закарпатті у зв’язку з чергами на кордоні та збільшенням пасажиропотоку перед святами представники правоохоронних органів та служб, які здійснюють контрольні операції на кордоні, провели міжвідомчу нараду.

На нараді були присутні представники відповідних служб Словацької Республіки, повідомили кореспондентрві Укрінформу у Чопському прикордонному загоні ДПСУ.

“У ході зустрічі обговорили ситуацію, що склалася у зв’язку зі збільшенням кількості вантажних автомобілів, які останнім часом прибувають до пункту пропуску «Ужгород», та заходи, які вживаються задля прискорення контрольних процедур. Також домовилися про порядок спільних дій у разі виявлення правопорушень. Сторони узгодили питання взаємодії та обміну інформацією, а також скоригували порядок запуску транспортних засобів у пункт пропуску і порядок оформлення вантажних автомобілів”, - повідомила речниця Чопського прикордонзагону Олена Трачук.

Вона зазначила, що було вирішено посилити заходи контролю за дотриманням правопорядку перед пунктом пропуску та своєчасного інформування відповідних служб про порушення правил дорожнього руху та громадського порядку.

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За словами Ткачук, окремо обговорили особливості оформлення осіб та транспортних засобів у пік зимового туристичного сезону. Досягнуто домовленості зі словацькою стороною про запуск та оформлення пасажирських автобусів через вантажний термінал з метою розвантаження легкового напрямку, за необхідності.

Крім того, узгоджено порядок оформлення мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Закарпаття з ЄС уже кілька тижнів спостерігаються великі черги.