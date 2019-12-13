На Вінниччині встановили пам’ятник видатному мікробіологу Заболотному

На Вінниччині у селищі Крижопіль у четвер земляки відкрили пам’ятник видатному мікробіологу та епідеміологу академіку Данилу Заболотному.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу культури і туризму Крижопільської РДА Оксана Кройтор.

«Данило Кирилович Заболотний – наш видатний земляк, вірусолог та епідеміолог зі світовим ім’ям. Він народився, тривалий час жив, працював і похований у рідному селі Чоботарка, зараз Заболотне - на його честь. Наша громада дуже пишається людиною, яка була настільки віддана науці й людям, тому вирішили вшанувати його пам’ять і встановити у селищі пам’ятник», - розповіла Кройтор.

За її словами, автор погруддя Данила Заболотного – відомий львівський скульптор Назарій Ткаченко. Виготовлений ним бюст ученого поставили на потужний постамент поруч із будівлею Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування.

Данило Заболотний був засновником першої у світі кафедри епідеміології в Одесі, у Києві заснував інститут мікробіології та епідеміології, очолював Академію наук України.

Учений досліджував і брав участь у ліквідації чуми в Індії та Монголії, на території Російської імперії і сучасної України, Персії, Китаю та Шотландії. Також вивчав холеру і боровся з епідеміями цієї хвороби. Заразивши себе холерою, він експериментально довів, що від холерної інфекції можна вберегтися, ввівши в організм особливу культуру вібріонів. Крім того, він здійснив дослідження ефективності протидифтерійної сироватки на собі після експериментального зараження дифтерією.

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Заболотний – автор численних наукових робіт про чуму, холеру, малярію, сифіліс, дифтерію, сипний тиф та інші захворювання.

Данило Заболотний нагороджений Орденами Святої Анни III ступеня, Орденом Святого Станіслава II ступеня та Орденом Почесного легіону.

У с. Заболотному Крижопільського району нині працює меморіальний Музей-садиба Д. К Заболотного.

Фото: НАН України