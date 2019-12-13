У Чернігові в новорічному містечку заборонили використовувати коней та віслюків

У Чернігові місцева влада заборонила перебування коней, поні та віслюків на території новорічного містечка, яке розташовується на центральній площі - Красній.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові, в період новорічно-різдвяних свят і роботи "Казкового містечка" на території Красної площі, забороняється перебування коней, поні та віслюків, зокрема, здійснення будь-якої діяльності з їх використанням. Відповідне рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради сьогодні, 12 грудня", - йдеться у повідомленні.

Заборона на використання тварин на площі діятиме з 19 грудня 2019 року до 31 січня 2020 року включно.

Як зазначив заступник міського голови Чернігова Олександр Ломако, питання виділення місць для атракціонів із копитними та порядок їх роботи незабаром будуть врегульовані новими Правилами благоустрою Чернігова. Їх планують розглянути на найближчій сесії міської ради.

Минулого року використання в атракціонах копитних тварин на новорічній площі Чернігова викликало в містян багато зауважень і негативних відгуків.