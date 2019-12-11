Вінниця на місяць порине у казкову новорічно-різдвяну атмосферу

За кілька днів у Вінниці запанує новорічно-різдвяна атмосфера. Уже цієї п’ятниці розпочне роботу святковий ярмарок і, традиційно, у День святого Миколая засяє новорічними вогнями Головна ялинка міста у Центральному міському парку. Вперше цього року вінничани під час новорічно-різдвняих свят зможуть відвідати екскурсії у підземеллях монастиря капуцинів та взяти участь у майстер-класах з виготовлення свічок у храмі Діви Марії Ангельської. Яка святкова програма та локації очікують вінничан та гостей міста, розповіли у міській раді під час прес-конференції, 11 грудня.

Щороку на час відзначення новорічно-різдвняих свят Вінниця майже на місяць наповнюється чарівною феєрією та казковим настроєм. На вінничан та гостей міста очікує насичена та різноманітна програма святкування. Цьогоріч головний меседж свята «Місто – там, де казка оживає».

«19 грудня у нас відбудеться відкриття Головної ялинки, і цим заходом розпочнеться майже місяць новорічно-різдвяних святкувань. За дорученням міського голови Сергія Моргунова над концепцією святкування новорічно-різдвяних свят ми почали працювати одразу після Дня міста, щоб у цей період було цікаво вінничанам, а головне – нашим дітям, тому що цих свят найбільше чекають саме вони. Працюючи над концепцією святкування ми намагались зберегти ті традиції, які у нас вже були, і додати родзинки, щоб порадувати вінничан, гостей міста і, передусім, – діток», - розповіла заступниця міського голови Галина Якубович.

Уже цієї суботи, 14 грудня, на Європейській площі вінничан та гостей міста зустрічатиме «Новорічна пошта» та святковий ярмарок

Цього року тут вперше розміститься «Новорічна пошта», яка раніше працювала на площі Ліверпуль. А також працюватиме оглядовий атракціон, з якого відкриється краєвид на весь центр міста.

«Цього року ми продовжуємо традицію, започатковану минулого року, і 31 грудня, запрошуємо усіх бажаючих на Європейську площу зустрічати Новий рік разом біля Вежі. Новорічно-розважальна програма «Новий рік по-європейськи» розпочнеться о 23:30. На сцені виступатиме відомий гурт «Pan Karpo», - каже директор департаменту Максим Філанчук.

Ще однією цікавою локацією стане майдан Незалежності. 19 грудня тут розпочне роботу Новорічна Резиденція, де спочатку маленьких вінничан прийматиме святий Миколай. Вона працюватиме у будні дні з 17:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні з 14:00 до 20:00. Також від майдану Незалежності курсуватимуть святкові рейси у новорічному трамваї за маршрутом «Вінниця новорічна». А 29 грудня о 16:00 сюди прибуде Санта Клаус.

Цього року вперше усіх бажаючих запрошують на екскурсію підземеллями монастиря капуцинів та на майстер-класи з виготовлення свічок у храмі Діви Марії Ангельської. Вони проходитимуть 19, 20 грудня та 14 січня. А 27 грудня, 12 та 19 січня окрім екскурсії також можна буде потрапити на концерт Академічного камерного хору ім. Віталія Газінського. Також вперше можна буде відвідати різдвяні екскурсії Свято-Преображенським кафедральним собором 9 та 16 січня.

Найбільше різноманітних заходів проходитиме у Центральному міському парку біля Головної ялинки міста, які розпочнуться 19 грудня о 19:00 з відкриття свята, а для відвідувачів виступатимуть відомі вінницькі гурти «Sun Rise» та «GRANGE BAND».

«Щодня біля Головної ялинки міста показуватимуть свої творчі номери вихованці міських творчих студій. А 10 січня з 13:00 розпочне роботу фестиваль вуличної їжі, який так полюбили вінничани, - «Vinnytsia FoodFest». Він триватиме три дні поспіль. Урочисте закриття Головної ялики відбудеться 14 січня о 19:00 за участі гостей – гурту «CHICA-BAND», - додав Максим Філанчук.

Цього року партнерами святкових заходів виступили Фонд громади «Подільська громада», житловий комплекс Premier Tower та мережа АЗС «UPG».

Традиційно наймолодші вінничани отримають до свят солодкі подарунки, які повністю придбані за спонсорські кошти. Їх отримають 53 830 тисячі дітей – це діти молодшого шкільного віку (1-4 класи); вихованці дитячих садочків; діти, які знаходяться на обліку в лікувальних закладах; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинились у складних життєвих обставинах; вихованці усіх соціальних закладів, реабілітаційних центрів та притулків тощо.

Новорічно-різдвяні свята підготували для вінничан безліч цікавих подій та локацій. Тож організатори запрошують усіх вінничан долучитеся до святкування, дозволити собі зануритись у казкову атмосферу разом із своїми рідними та близькими.

«Як завжди, міський голова Сергій Моргунов та усі організатори запрошують всіх на новорічно-різдвяні свята у Вінницю святкувати з нами разом всією територіальною громадою», - додала заступник міського голови Галина Якубович.