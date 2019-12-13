На трасі Київ-Чоп перекинувся міжнародний автобус

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області ввечері перевернувся автобус із пасажирами, який прямував до Польщі, внаслідок чого чотирьох людей госпіталізували.

Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада у Facebook.

“12 грудня близько 19:00 год на виїзді з міста Новоград-Волинського в бік Рівного на міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який прямував з міста Дніпра до Польщі, з’їхав в кювет та перевернувся. В автобусі перебували 13 пасажирів та 2 водії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті ДТП до лікарні потрапили водій, у якого діагностували забій хребта, та троє пасажирів із травмами легкого ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Решта пасажирів продовжили поїздку автобусом з Рівного.