На трасі Київ-Чоп перекинувся міжнародний автобус
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Укрінформ
На трасі Київ-Чоп у Житомирській області ввечері перевернувся автобус із пасажирами, який прямував до Польщі, внаслідок чого чотирьох людей госпіталізували.
Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада у Facebook.
“12 грудня близько 19:00 год на виїзді з міста Новоград-Волинського в бік Рівного на міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який прямував з міста Дніпра до Польщі, з’їхав в кювет та перевернувся. В автобусі перебували 13 пасажирів та 2 водії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті ДТП до лікарні потрапили водій, у якого діагностували забій хребта, та троє пасажирів із травмами легкого ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Решта пасажирів продовжили поїздку автобусом з Рівного.