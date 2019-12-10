На дорозі Київ-Чоп шкільний автобус потрапив у ДТП, травмовані діти

На автодорозі Київ-Чоп, що на Львівщині, сталася ДТП за участю шкільного автобуса, в результаті постраждали п’ятеро осіб, з них троє – діти. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 грудня, близько 8.20 на автодорозі Київ – Чоп у селі Коростів Сколівського району», - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля Peugeot 308, яким керував 28-річний львів’янин, зі шкільним автобусом «ТАТА» під керуванням 46-річного жителя Сколівського району. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, мешканці міста Сколе віком 11-17 років, а також водій та пасажирка Peugeot, 24-річна киянка.

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Зазначається, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.