Активісти кажуть, що штурмували львівську міськраду, бо ЗМІ назвали їх “тітушками”

Сесія Львівської міськради розпочала роботу, незважаючи на екстремальний випадок, коли група агресивно налаштованих активістів силою увірвалась до приміщення Шевченківської райадміністрації, де мало відбутись засідання, і зірвала його початок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив депутат міськради, координатор ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич.

“Представники кількох добровольчих організацій вирішили з’ясувати, чому ЗМІ, які, за їх твердженнями, належать родині мера, назвали львівські добровольчі організації “тітушками”, - зазначив Зінкевич. За його словами, мова йшла, зокрема, про видання ZAXID.NET, яке назвало активістів “галицькими тітушками”.

Суть протесту пояснила голова громадської організації “Об’єднання добровольців” Олена Живко: “Ми не дозволимо у Львові таке зневажливе ставлення до ветеранів, добровольців. Не дозволимо, щоб люди, які пройшли війну, були зневажені у рідному місті”.

На пропозицію депутата Львівської міськради Олени Пасевич було створено робочу групу, щоб вивчити, у чому полягає конфлікт та дати оцінку діям журналістів ZAXID.NET. До неї увійдуть депутати з усіх фракцій та члени ГО «Об’єднання добровольців».

Після цього голосування активісти покинули сесійну залу, а секретар міської ради Анатолій Забарило відкрив сесію. На розгляд депутатів винесено понад 160 питань.

В свою чергу правоохоронці проводять слідчі дії, зокрема, знімають відбитки пальців на вхідних дверях, які виламали учасники штурму, та намагаються взяти пояснення у присутніх на місці події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.