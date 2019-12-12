Люди в камуфляжі та вибиті двері: у Львові штурмували міськраду

У Львові група невідомих осіб намагалася зірвати сесію міської ради.

Про це повідомила пресслужба міськради.

“12 грудня у приміщенні Шевченківської районної адміністрації мало би відбутись чергове засідання сесії Львівської міської ради. Однак невідомі особи увірвались до приміщення районної адміністрації, вибивши вхідні двері та пошкодивши інше майно”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ця група захопила залу засідань, перешкоджаючи початку сесії. Серед осіб, які вчиняли протиправні дії, зафіксовано людей, котрі виламували раніше двері в мерії, а також обливали посадовців невідомою речовиною.

Штурм чоловіків у військовій формі стримували працівники поліції та ЛКП «Муніципальна варта».

У пресслужбі Національної поліції Львівщини повідомили, що наразі правоохоронці беруть пояснення у присутніх на місці події та знімають відбитки пальців на вхідних дверях. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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За інформацією сайту ZAXID.NET, в штурмі приміщення міськради брали участь члени різних громадських організацій, зокрема «Об'єднання добровольців», «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО» та ГО «Шквал». Вони вимагали у чиновників та присутніх депутатів надати їм слово. Головна вимога, яку озвучила голова організації Олена Живко – зняти з сайту ZAXID.NET сюжет «Львівські тітушки – хто вони?» та спецпроєкт «Ідентифікація тітушок». Окрім того, члени організації вимагають у депутатів загалом «дати оцінку» публікаціям ZAXID.NET.

Сесія міськради продовжила свою роботу.

Фото: city-adm.lviv.ua