Львів вже третій рік поспіль зекономив на головній ялинці

Придбання головної ялинки Львова вже третій рік поспіль не коштуватиме місту жодної гривні.

Про це в кореспонденту Укрінформу повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

“Як і в попередні два роки, коли пухнасті красуні були подаровані місту мешканцями прилеглих до обласного центру сіл, придбання цьогорічної ялинки не потребуватиме від міста жодної гривні. Її зрубали на території колишнього заводу “Кінескоп”, де будуть облаштовувати громадський простір. Дерево не вписувалось у його концепцію”, - зазначив Москаленко.

Головна ялинка Львова має понад 15-метрів висоти. Вона пухнаста і розлога. Прикрасою для неї стануть сотні метрів електрогірлянд. Якщо у минулі роки гілля прикрашали гігантські кульки, виготовлені на Львівському склодзеркальному заводі, та знамениті яворівські дерев'яні забавки, то тепер ялинка набуде модного європейського вигляду.

На встановлення та охорону новорічної красуні міськрада виділила 100 тисяч гривень. Ще 160 тисяч виділили на ялинку, яка буде встановлена у найбільшому спальному районі міста — Сихові.

Відкриють ялинки традиційно в день Святого Миколая. - 19 грудня.

У місті вже діють офіційна резиденція Святого Миколая та “Зимовий маркет”, де працює BBQ-фудкорт, влаштовують кіноперегляди та майстер-класи.

Різдвяний ярмарок у Львові розпочнеться з 13 грудня й триватиме до 19 січня наступного року. Це буде уже десятий Різдвяний ярмарок, який проводиться в обласному центрі.