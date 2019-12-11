"Весна" у грудні: синоптики прогнозують до +11° тепла

В Україні 12 грудня без опадів, вранці можливий туман, вдень очікується 0-5° тепла. Наприкінці тижня температура максимально підніметься до +11°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на Лівобережжі туман. Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 8°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 12 грудня без опадів, проте хмарно. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

У столичній області 12 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

13 грудня в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті дощ, в горах з мокрим снігом.14 грудня вночі у Карпатському регіоні та південній частині, вдень в Україні місцями невеликі опади, переважно дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень 13 грудня на півдні та заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; 14 грудня у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Києві і Київській області 13-14 грудня хмарно. Без опадів, лише вдень 14 грудня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

15 грудня в Україні невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; 16 грудня без опадів. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 3-9° тепла. У Карпатах без опадів, лише вночі 15 грудня невеликий сніг, температура вночі 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві і столичному регіоні 15 грудня невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; 16 грудня без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.