На згарищі одеського коледжу є загроза обвалу перекриття - ДСНС

Рятувальники продовжують розбирати завали Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, проте на одній із ділянок роботи довелося призупинити у зв’язку з загрозою обрушення перекриття.

Про ситуацію станом на ранок 11 грудня повідомили в ДСНС.

“Роботи у секторі А-3 призупинено у зв’язку з загрозою обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 по встановленню підпірних балок під другий поверх. Проведено роботи по демонтажу 5 та 6 поверхів аварійної стіни (сектор D). Демонтаж стіни тимчасово призупинено. Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 1 тис. 496 м куб. будівельних конструкцій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у внутрішньому дворі встановлено 733 дерев’яні піддони та вивантажено 2 тис. 13 тюків з сіном для амортизації при здійсненні демонтажу стіни.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області о 10 год. 12 хв, 4 грудня. Всього внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Постраждали 30 осіб (в лікарнях залишається 9 пацієнтів).