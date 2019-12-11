Пожежа в Одесі: мерія виділила постраждалим понад 3,5 мільйона

Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився виділити матеріальну допомогу постраждалим під час пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - усього понад 3,5 мільйона гривень.

Відповідне розпорядження міського голови оприлюднено на офіційному сайті мерії.

"Визначити розмір одноразової адресної матеріальної допомоги: сім’ям загиблих осіб у розмірі 120 тис. грн на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг. Особам, які постраждали внаслідок пожежі, залежно від стану важкості ушкоджень: легкий стан – у розмірі 20 тис. грн на одну особу; середній стан – у розмірі 40 тис. грн на одну особу; важкий стан – у розмірі 80 тис. грн на одну особу", - йдеться в документі.

Департаменту охорони здоров’я міськради належить подати списки постраждалих внаслідок пожежі із зазначенням стану важкості ушкоджень до департаменту праці та соціальної політики міськради, а департаменту фінансів - переказати допомогу за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Фото: ДСНС