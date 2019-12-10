Кількість хворих на гепатит у чернігівській школі зросла до 41

Станом на 10 грудня кількість захворілих на вірусний гепатит типу А у школі №7 міста Чернігова зросла до 41 особи. Це на 7 захворілих більше, ніж було станом на 26 листопада.

Про це повідомив Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Станом на 10.12.2019 р. зареєстрований 41 хворий, серед них 30 дітей та 11 дорослих. Хворим встановлено діагноз "вірусний гепатит А" середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно. Госпіталізовано 39 хворих", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні зі стаціонару виписано 31 особу. Протиепідемічні заходи тривають.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 листопада в школі було зареєстровано 34 випадки захворювання на вірусний гепатит А (у 27 дітей та 7 дорослих). За період з 15 по 26 листопада захворіла лише одна людина. А 4 дні тому з’явилася інформація, що в дитсадку № 45 захворів хлопчик, який імовірно заразився від старшого брата - учня 7-ї школи. У закладі провели протиепідемічні заходи.

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Спалах гепатиту А в чернігівській ЗОШ №7 розпочався у третій декаді жовтня. З 21 по 27 число до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні було госпіталізовано перших 16 учнів. А раніше з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи, від якої, за припущенням фахівців, і пішла інфекція.