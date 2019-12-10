У Лисичанську розгорівся "тарифний скандал"
Відеосюжет про засідання сесії пресслужба Лисичанської міської ради оприлюднила на своїй сторінці в YouTube.
«Я вам платити не буду, міськрада вам платити не буде, я офіційно заявляю. Ми сьогодні працюємо з компанією «Енера Схід». ЛЕО диктує неприйнятні умови в Луганській області і встановлює найдорожчі тарифи на електроенергію і її розподіл. ЛЕО отримує прибутки 1 млн грн з продажу електроенергії, але ставить жителів Лисичанська в незручне становище», — заявив міський голова Шилін у ході дискусії з виконавчим директором ТОВ ЛЕО Андрієм Колосовим.
Шилін підкреслив, що з тих грошей, які водоканал платить компанії «Энера Схід», щомісяця на ТОВ ЛЕО заходить 1,5 млн грн. Він нагадав, що саме ТОВ має сплатити Енергоринку 5 млрд грн.
Тут же з’ясувалось, що жодний з об’єктів ТОВ ЛЕО, які розміщені на території міста, взагалі не платить за землю.
Виконавчий директор ТОВ ЛЕО Колосов у відповідь заявив, що тільки на прохання голови обласної держадміністрації анонсоване на 9 грудня відключення Лисичанськводоканалу не відбулося, але найближчим часом той отримає повідомлення про відключення в 20-х числах грудня.
Як повідомлялося, ТОВ "ЛЕО" нараховує борг водоканалу міста Лисичанськ в сумі 167 млн грн.