У Лисичанську розгорівся "тарифний скандал"

На сесії Лисичанської міської ради Луганської області, яка зібралась для вирішення питань заборгованості місцевого водоканалу перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО), голова міськради Сергій Шилін відмовився платити цій енергетичній компанії.

Відеосюжет про засідання сесії пресслужба Лисичанської міської ради оприлюднила на своїй сторінці в YouTube.

«Я вам платити не буду, міськрада вам платити не буде, я офіційно заявляю. Ми сьогодні працюємо з компанією «Енера Схід». ЛЕО диктує неприйнятні умови в Луганській області і встановлює найдорожчі тарифи на електроенергію і її розподіл. ЛЕО отримує прибутки 1 млн грн з продажу електроенергії, але ставить жителів Лисичанська в незручне становище», — заявив міський голова Шилін у ході дискусії з виконавчим директором ТОВ ЛЕО Андрієм Колосовим.

Шилін підкреслив, що з тих грошей, які водоканал платить компанії «Энера Схід», щомісяця на ТОВ ЛЕО заходить 1,5 млн грн. Він нагадав, що саме ТОВ має сплатити Енергоринку 5 млрд грн.

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Тут же з’ясувалось, що жодний з об’єктів ТОВ ЛЕО, які розміщені на території міста, взагалі не платить за землю.

Виконавчий директор ТОВ ЛЕО Колосов у відповідь заявив, що тільки на прохання голови обласної держадміністрації анонсоване на 9 грудня відключення Лисичанськводоканалу не відбулося, але найближчим часом той отримає повідомлення про відключення в 20-х числах грудня.

Як повідомлялося, ТОВ "ЛЕО" нараховує борг водоканалу міста Лисичанськ в сумі 167 млн грн.