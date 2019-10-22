Луганщина дає мільйон на відновлення водопостачання у Лисичанську

На сьогоднішньому засіданні Луганської обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалене рішення про виділення 1 млн грн для тимчасового відновлення водопостачання в Лисичанську.

Про це в коментарі для Укрінформу повідомив директор Департаменту ЖКГ Луганської обласної державної адміністрації Віталій Сурай.

«Перше. На комісії по ТЕБ було вирішено звернутись до силових відомств з приводу бездіяльності міської влади Лисичанська, що довело стан справ у сфері водозабезпечення міста майже до надзвичайного стану. Друге. Область виділяє 1 млн гривень місту як короткостроковий захід, що дозволить подати воду у квартири мешканців міста. Третє. Зобов’язали міську раду провести позачергову сесію з питання виділення грошей на погашення боргу енергетикам», - поінформував Сурай.

На запитання кореспондента Укрінформу, як поставилась обласна комісія з ТЕБ і НС до оголошення в місті надзвичайного стану державного рівня, він відповів, що в цій частині міська комісія невірно кваліфікувала ситуацію НС.

«Вони з таким же успіхом могли б мотивувати своє рішення нападом марсіан. Влада міста не зуміла втримати ситуацію. Тому область зобов’язала енергетиків підключити об’єкти водоканалу до електрики», - зазначив директор Департаменту ЖКГ.

Він підкреслив, що рішення комісії є обов’язковим до виконання будь-яких суб’єктів господарювання на території області.

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» через багатомільйонні борги 18 жовтня відключило від енергозабезпечення міське комунальне підприємство «Лисичанськводоканал», внаслідок чого Лисичанськ і два його міста-супутника Привілля і Новодружеськ опинились без води. Від цього потерпають близько ста тисяч мешканців.

Подібна ситуація періодично повторюється тут протягом цього року. Причому намагання міськвиконкому провести через міську раду рішення щодо виділення коштів своєму комунальному підприємству на погашення боргів постійно наштовхується на протидію більшості депутатського корпусу.

За даними ТОВ «ЛЕО», на день відключення водоканалу його борг складав 164 млн грн.