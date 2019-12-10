Пожежа в одеському коледжі: досі шукають чотирьох зниклих людей

Після пожежі в одеському коледжі наразі невідомо місцезнаходження 4 осіб, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Перший заступник міністра (Сергій Яровий - ред.) наголосив, що Нацполіція, ДСНС, Нацгвардія, керівництво міста займаються роботою на місці пожежі. Ця робота не припиняється ні вдень, ні вночі. Станом на зараз трагедія забрала життя 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб наразі невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - йдеться у повідомленні.

Однак, як наголошується, важливим лишається питання зміни до організації роботи з пожежної безпеки.

«Якщо в будь-якій будівлі знаходяться люди, то не важливо, який це заклад, треба унеможливити ризики виникнення пожеж. Як міністерство, ми ініціюємо зміни до законів про посилення відповідальності за недотримання правил безпеки, це наша робота. Але коли особа, яка відповідає за питання пожежної безпеки, не виконує свою роботу, ніякі закони не допоможуть», - наголосив Яровий.

У свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що кардинально змінити ситуацію в державі щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах різної форми власності можливо лише за умови зміни системи попередження і профілактики пожеж.

«По-перше, існуючі вимоги законодавства передбачають планування та здійснення перевірок виключно суб’єктів господарювання, а не окремих приміщень, будівель, споруд, у яких існує загроза виникнення пожеж. По-друге, у законодавстві відсутній механізм проведення перевірок працівниками ДСНС у разі безпідставного недопуску їх на об’єкти. Так, протягом 11 місяців поточного року із 56 тисяч планових та позапланових перевірок зазначеними прогалинами у законодавстві скористалися близько 20 тисяч підприємців, що становить понад 35 %», - заявив він.

Окрім того, голова ДСНС підкреслив, що штрафи за порушення пожежної безпеки мізерні - від 34-х до 170-ти гривень.

«ДСНС вже повторно буде вносити на розгляд до уряду та Парламенту пакет законодавчих ініціатив, які дозволять: запровадити ризикоорієнтований підхід та планувати перевірки на основі оцінки ризиків конкретних об’єктів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, втілити систему обов’язкового та добровільного страхування цивільної відповідальності за можливі наслідки від пожеж та аварій з метою відшкодування можливих збитків, запровадити механізми фінансового стимулювання підприємців за принципом інвестування у забезпечення належного рівня власної безпеки, зокрема із залученням страхових компаній», - сказав Чечоткін.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі до 20 грудня відзвітує Кабміну.

Фото: ДСНС, МВС