Напад на Мирошниченка: обрання запобіжного заходу перенесли через "мінування" суду

У Бахмуті у зв’язку з інформацією про мінування приміщення Донецького апеляційного суду засідання, на якому мали переглядати запобіжний захід одному з двох нападників на померлого волонтера Артема Мирошниченка перенесли на 11 грудня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили журналісти з Бахмута.

«Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера – Олександру Баришку ще 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт, але 9 грудня це рішення повинні були переглядати в апеляції. Проте через так зване «мінування» приміщення суду, засідання перенесли на середу, 11 грудня», - сказали співрозмовники кореспондента Укрінформ.

Так, поки побитий Артем Мирошниченко був у комі в лікарні, Барабаша відправили під домашній арешт, але зараз справу перекваліфікували, і прокуратура знову просить суд відправити підозрюваного під варту.

А в Бахмутському відділі поліції Донецької області повідомили, що інформація про мінування приміщення Донецького апеляційного суду не підтвердилась.

«До поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування у Донецькому апеляційному суді по обіді... Будівлю та прилеглу територію оточили та ретельно обстежили за участі вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками. Вибухових пристроїв не виявлено. Небезпеки немає», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами. За їхніми даними, причиною побиття стало те, що активіст на їхні запитання відповів українською мовою.

Поліцейські виявили підозрюваних. У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

8 грудня Артема Мирошниченка поховали.

Фото: bahmut-police.dn.ua