У Бахмуті прощаються з волонтером Артемом Мирошниченком
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Укрінформ
У Бахмуті прощаються з волонтером Артемом Мирошниченком, який помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок жорстокого побиття.
Про це повідомила журналістка Анастасія Федченко у Facebook.
"У Бахмуті прощаються з Артемом Мирошниченком, убитим за українську мову в українському місті... Так вважають місцеві активісти", - написала вона.
За словами журналістки, на тілі волонтера страшні сліди побиття. "На Артема страшно дивитися, на ньому немає живого місця", - зазначила Федченко.
Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Бахмуті внаслідок нападу невідомих тяжких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мирошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. 5 грудня ввечері чоловік помер.
Знайомі Мирошниченка стверджують, що активіста побили підлітки 16 і 17 років, які займалися бойовими мистецтвами, за те, що він відповів їм українською.
Фото: Facebook, Nastka Fedchenko.