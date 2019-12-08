У Харкові на акцію "Червоні лінії" принесли бочки, шини і каску - як символ Майдану

Півтисячі жителів Харкова на акції біля намету "Все для перемоги" на площі Свободи нагадали Президенту Володимиру Зеленському напередодні зустрічі в нормандському форматі про "червоні лінії", за які не можна заступати на переговорах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція, організована штабом опору капітуляції, почалася з хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять воїнів, загиблих на Донбасі та жертв пожежі в коледжі в Одесі.

В руках у людей - а їх не менш як півтисячі - прапори України, чорно-червоні прапори, емблеми "Національного корпусу", плакати. Тут же, на площі, розміщена інсталяція: бочки, шини, каска як символ Майдану 2013-2014 років.

Учасники акції змінюють один одного біля вільного мікрофона на спеціально обладнаній сцені.

"Це мирна акція попередження. Ми не тиснемо на Зеленського, ми нагадуємо йому про "червоні лінії", які не можна перейти, щоб не здати національні інтереси України. Жодних компромісів з Росією з питань федералізації, європейського і євроатлантичного курсу. Жодних виборів на Донбасі до повного виведення з території окупаційних сил Росії. Ніякого газу й електроенергії з країни-агресора", - говорить лідер харківської організації партії "Демократична сокира" Микита Соловйов.

За словами учасника акції, відомого харківського вченого-фізика Леоніда Онищенка, вибори в ОРДЛО мають відбутися не менш, ніж через кілька років: "Так було свого часу в Німеччині, потрібно, щоб люди йшли на вибори усвідомлено, не під тиском".

На площі весь цей час були присутні посилені наряди поліції. Інцидентів не було.

Акція вже завершилася, але як сказав кореспондентові Укрінформу координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін, сцена й інсталяція залишаються на площі під охороною активістів на всю ніч: "Ми чекаємо підсумків завтрашніх переговорів. Якщо Зеленський не виконає волі народу, то на 19:00 призначена акція опору капітуляції".

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.