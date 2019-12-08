Запоріжці вийшли на віче, аби нагадати про "червоні лінії"

У неділю, 8 грудня, у Запоріжжі на майдані Героїв пройшло народне віче. Близько сотні запоріжців зібралися, аби нагадати Президенту Володимиру Зеленському напередодні зустрічі у нормандському форматі про "червоні лінії," перетнувши які є ризик втратити країну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми визначили певні "червоні лінії", які не можна переходити під час перемовин. Сьогоднішня зустріч проходить без політсимволів. Всі розуміють, який тиск на державу і на Президента відбувається. Тому ми намагаємось підсилити перемовини тим, що люди не байдужі, і тим, що є певні межі ("червоні лінії"), які не можна преходити за будь яких обставин", - сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

Віче у Запоріжжі напередодні “нормандського саміту” / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Запоріжці, а також координатори "Штабу супротиву капітуляції" виступили з вимогою до Президента України Володимира Зеленського не допустити прийняття капітулянських рішень та діяти виключно в інтересах громадян Української Держави, її суверенітету та територіальної цілісності.

Були названі шість ключових моментів: не допустити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону; не допустити продовження відведення українських військ від лінії розмежування; не допустити надання особливого статусу для окупованих територій чи будь-яких інших регіонів України; не допустити легалізації будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО; не допустити впровадження амністії для бойовиків так званих «ЛНР» та «ДНР»; не допустити послаблення енергетичної незалежності України.

Як повідомляв Укрінформ, на майдані Незалежності у Києві розпочалося віче, учасники якого хочуть нагадати про “червоні лінії” напередодні зустрічі “Нормандської четвірки”.

Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.