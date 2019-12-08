У Херсоні теж долучилися до віче “Червоні лінії”

На площі Свободи в Херсоні, де розташована адмінбудівля ОДА та облради, поблизу постаменту зі світлинами земляків, які загинули в АТО, на акцію «Червоні лінії» зібралося більше ста херсонців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вийшли попередити насамперед нашого Президента стосовно зустрічі у нормандському форматі, щоб він ніяких поступок не робив Путіну, щоб не здав України – переживають люди дуже. На мій погляд, це попереджувальна акція», - зазначив у розмові з кореспондентом агентства волонтер та учасник АТО Ігор Осауленко.

Люди тримали у руках саморобні плакати «Ні капітуляції!», державні прапори України. Також учасники акції прийшли з прапорами «Свободи», «Європейської солідарності», червоно-чорним прапором.

Херсонці долучилися до віче «Червоні лінії» / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 8 грудня, на Майдані Незалежності у Києві та в низці міст України проходять віче, аби нагадати владі про “червоні лінії” напередодні зустрічі лідерів країни “нормандської четвірки”.

Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час переговорів в нормандському форматі.

Зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.