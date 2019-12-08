На Донеччині обстріляли легковик - нападників затримали за замах на вбивство

У Покровську на Донеччині поліцейські затримали зловмисників, які обстріляли автівку з людьми, їм інкримінують замах на вбивство кількох осіб.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

«У Покровську поліцейські затримали зловмисників, які відкрили стрілянину по автівці... Фігурантам інкримінують замах на вбивство кількох осіб (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Як поінформували поліцейські, до них звернулася 24-річна місцева мешканка, котра розповіла, що невідомі, пересуваючись на ВАЗ-21015, стріляли по її автомобілю. Окрім жінки, в машині перебували ще двоє осіб.

Автомобіль зазнав пошкоджень, але ніхто не постраждав.

У результаті першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали нападників. Ними виявились двоє місцевих мешканців 20 та 25 років. Їх затримали в порядку статті 208 КПК.

Ведеться досудове розслідування.