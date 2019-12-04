Біля конюшні на Херсонщині вибухнула граната - підозрюють замах на вбивство

Поліція Херсонщини встановлює обставини вибуху в селі Кринки Олешківського району.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Вчора вранці в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонувала жителька с. Кринки Олешківського району. Жінка розповіла, що під час відкриття її чоловіком вхідних дверей у конюшню стався вибух невідомого предмета. Чоловік, на щастя, не постраждав. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події спеціалісти вибухо-техничного відділу обласного главку поліції попередньо встановили, що вибухнула граната «Ф-1». Також в ході огляду місця події слідчо-оперативна група біля будівлі конюшні виявила приховані в ямці в пакеті 4 упаковки з набоями калібру 7.62 мм та 8 предметів, схожих на корпуси від гранат «Ф-1» та «РГД-5».

Як розповів начальник Олешківського відділення поліції Вадим Ковальчук, вилучені предмети направлені на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Подія кваліфікована, як «Замах на вбивство». За словами господарів домоволодіння, до злочину може бути причетний колишній співмешканець їх дочки. Наразі в рамках досудового розслідування проводяться необхідні слідчо-розшукові дії.