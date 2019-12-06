Смертельна пожежа в Одесі: у мерії розповіли, як працює штаб рятувальників

Одеська міськрада організувала 4 грудня у будівлі №36 по вул. Пушкінській оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Тут створено всі умови для відпочинку й харчування рятувальників ДСНС, а також родичів осіб, що зникли безвісти під час пожежі.

Про це розповів 6 грудня кореспонденту Укрінформу представник пресслужби мерії Микола Покровський, спростовуючи поширювані у соцмережах чутки про незадовільну організацію харчування рятувальників ДСНС.

"Повідомлення про незадовільне харчування, а також забезпечення рятувальників ДСНС водою та інструментами, що з'явились 5 грудня у соцмережах, не відповідають дійсності. У будівлі Промінвестбанку, де створено оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі, організовано гаряче харчування для рятувальників в достатніх обсягах, поставку води, а також необхідне технічне обладнання для учасників операції та одяг - для родин постраждалих внаслідок пожежі. Функціонує поряд з з будівлею коледжу також пункт обігріву, де також є гарячі напої, причому надає допомогу місцева організація Червоного хреста", - зазначив Покровський.

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Він додав, що й сьогодні, 6 грудня, до оперативного штабу службами мерії доставлено спецланцюги для пилок, інші інструменти для розбирання завалів, десять пар спецвзуття рятувальників.

Також департаменти й служби мерії повністю забезпечили спецзагін рятувальників ДСНС технікою для розбирання конструкцій і завалів у будівлі. Єдине, чим мерія не забезпечує учасників операції, це - формений спецодяг, який їм надає відомство, резюмував Покровський.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Госпіталізовано понад 30 потерпілих, одна студентка померла, тіло ще однієї жінки знайдено під завалами.

Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.