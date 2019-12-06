Центр освіти Галицинівської ОТГ став призером конкурсу кращих проєктів

Центр освіти Галицинівської ОТГ став призером конкурсу кращих проєктів

Децентралізація
Укрінформ
Центр освіти дорослих Галицинівської ОТГ на Миколаївщині посів друге місце одразу в двох номінаціях за результатами загальноукраїнського конкурсу кращих проєктів у сфері освіти дорослих.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови ОТГ Віктор Сікаленко.

"Ми посіли другі місця одразу у двох номінаціях конкурсу кращих проєктів у сфері освіти дорослих - "Кращий освітній проєкт з активізації місцевих громад" та "Кращий освітній проєкт, спрямований на сприяння працевлаштуванню або розвиток соціального підприємництва", - сказав Сікаленко.

У першій номінації журі конкурсу визнало кращим проект "Громадська освіта молоді як інструмент сталого розвитку Галицинівської ОТГ". Його метою є створення передумов для продуктивної соціальній активізації в житті громади молоді з шести сіл, які входять до її складу. Вони мають пройти 44-годинну освітню програму з проєктного та організаційного менеджменту.

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Що ж до другої номінації, то там перевагу віддали проєкту під назвою "Рекламування власної продукції через соціальні мережі та YouTube-канал". Його завдання - набуття базових знань з SMM та створення передумов для успішного просування власного бізнесу в мережі Інтернет мешканцями громади. Для цього там працюватиме відповідна 40-годинна програма практичного спрямування. Вона має на меті надати базові знання з інтернет-маркетингу, ознайомити з ідеологією, політикою та принципами роботи таких соціальних мереж, як Facebook та Instagram, а також YouTube-платформи.

Нагородження учасників конкурсу відбудеться 6 грудня у Києві під час проведення загальних зборів ГС "Українська асоціація освіти дорослих".

Галицинівська ОТГ об’єднує 6 сіл, де проживає 9,2 тисячі населення. Ця громада вважається найзаможнішою на території області. Бюджет 2019 року складає майже 130 мільйонів гривень. З них — 91,8 млн – власні кошти. Вона одна з небагатьох, хто платить реверс державі.

Фото: facebook.com/HalytsynivskaCC

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