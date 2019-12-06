Центр освіти Галицинівської ОТГ став призером конкурсу кращих проєктів

Центр освіти дорослих Галицинівської ОТГ на Миколаївщині посів друге місце одразу в двох номінаціях за результатами загальноукраїнського конкурсу кращих проєктів у сфері освіти дорослих.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови ОТГ Віктор Сікаленко.

"Ми посіли другі місця одразу у двох номінаціях конкурсу кращих проєктів у сфері освіти дорослих - "Кращий освітній проєкт з активізації місцевих громад" та "Кращий освітній проєкт, спрямований на сприяння працевлаштуванню або розвиток соціального підприємництва", - сказав Сікаленко.

У першій номінації журі конкурсу визнало кращим проект "Громадська освіта молоді як інструмент сталого розвитку Галицинівської ОТГ". Його метою є створення передумов для продуктивної соціальній активізації в житті громади молоді з шести сіл, які входять до її складу. Вони мають пройти 44-годинну освітню програму з проєктного та організаційного менеджменту.

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Що ж до другої номінації, то там перевагу віддали проєкту під назвою "Рекламування власної продукції через соціальні мережі та YouTube-канал". Його завдання - набуття базових знань з SMM та створення передумов для успішного просування власного бізнесу в мережі Інтернет мешканцями громади. Для цього там працюватиме відповідна 40-годинна програма практичного спрямування. Вона має на меті надати базові знання з інтернет-маркетингу, ознайомити з ідеологією, політикою та принципами роботи таких соціальних мереж, як Facebook та Instagram, а також YouTube-платформи.

Нагородження учасників конкурсу відбудеться 6 грудня у Києві під час проведення загальних зборів ГС "Українська асоціація освіти дорослих".

Галицинівська ОТГ об’єднує 6 сіл, де проживає 9,2 тисячі населення. Ця громада вважається найзаможнішою на території області. Бюджет 2019 року складає майже 130 мільйонів гривень. З них — 91,8 млн – власні кошти. Вона одна з небагатьох, хто платить реверс державі.

Фото: facebook.com/HalytsynivskaCC