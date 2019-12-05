Бюджет-2020 для Харківської області стане бюджетом децентралізації - голова ОДА

Надходження до бюджету Харківщини наступного року збільшаться, а значна частка державних фінансів надходитиме прямо на місця.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, презентуючи ключові показники проєкту обласного бюджету-2020 під час сесії обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обласний бюджет на 2020 рік має кардинальну відмінність, порівняно з обласними кошторисами останніх років. Вперше це дійсно «бюджет децентралізації», - наголосив Кучер.

Голова ОДА пояснив, що наступного року велика частка державних коштів надходитиме до отримувачів напряму. Наприклад, компенсацію пільг та житлових субсидій розподілятиме Міністерство соцполітики. Медичну субвенцію на обласному рівні розподілятимуть лише в 1-му кварталі року, далі ці видатки фінансуватимуться напряму з держбюджету тощо.

«Такі зміни дадуть можливість управлінцям обласного рівня зосередитись на вирішенні питань розвитку регіону», - сказав голова ХОДА.

Він повідомив, що, за прогнозами, що покладені в проєкт обласного кошторису, в 2020-му році рівень надходжень до бюджету зросте. 5 грудня бюджет прийматимуть у захищених статтях. Це необхідно для того, щоб забезпечити своєчасну виплату зарплат, соціальних гарантій та розрахунки за енергоносії. Проте вже на початку наступного року до кошторису внесуть зміни, щоб профінансувати інфраструктурні проєкти, будівництва та реалізацію усіх обласних програм.

Частково кошти на найнеобхідніші заходи програм уже закладені в проєкті бюджету, який розглянуть сьогодні. Якщо документ буде затверджено, вчасно надійде фінансування, в тому числі, на такі цілі.

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У рамках програми «Новий освітній простір Харківщини» забезпечать оплату 50% вартості проїзду студентів та учнів у метро. Також кошти виділені на обласні освітні стипендії.

За програмою «Здоров’я Слобожанщини» передбачили кошти на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину – для хворих на цукровий та нецукровий діабет.

У межах Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки підтримку отримають п’ять обласних театрів, філармонія, МСО «Слобожанський» та Великий Слобожанський ансамбль пісні й танцю. Кошти передбачені також на виплату іменних стипендій та Гранд-премій.

Фінансову підтримку з обласного бюджету отримають громадські організації ветеранів і осіб з обмеженими можливостями, дитячо-юнацькі спортивні школи, місцеві осередки всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо.

На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки передбачено кошти на надання адресної допомоги жителям Харківської області та інші виплати й допомоги. Місцеві бюджети отримають субвенцію на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни й АТО(ООС), чорнобильців.

Кошти передбачені на виконання заходів ще низки обласних програм.

Загальний обсяг обласного бюджету складе понад 6,3 млрд грн.

Бюджет депутати підтримали: «за» проголосували 96 із 101 присутнього.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, презентуючи ключові показники проєкту обласного бюджету-2020 під час сесії обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обласний бюджет на 2020 рік має кардинальну відмінність, порівняно з обласними кошторисами останніх років. Вперше це дійсно «бюджет децентралізації», - наголосив Кучер.

Голова ОДА пояснив, що наступного року велика частка державних коштів надходитиме до отримувачів напряму. Наприклад, компенсацію пільг та житлових субсидій розподілятиме Міністерство соцполітики. Медичну субвенцію на обласному рівні розподілятимуть лише в 1-му кварталі року, далі ці видатки фінансуватимуться напряму з держбюджету тощо.

«Такі зміни дадуть можливість управлінцям обласного рівня зосередитись на вирішенні питань розвитку регіону», - сказав голова ХОДА.

Він повідомив, що, за прогнозами, що покладені в проєкт обласного кошторису, в 2020-му році рівень надходжень до бюджету зросте. 5 грудня бюджет прийматимуть у захищених статтях. Це необхідно для того, щоб забезпечити своєчасну виплату зарплат, соціальних гарантій та розрахунки за енергоносії. Проте вже на початку наступного року до кошторису внесуть зміни, щоб профінансувати інфраструктурні проєкти, будівництва та реалізацію усіх обласних програм.

Частково кошти на найнеобхідніші заходи програм уже закладені в проєкті бюджету, який розглянуть сьогодні. Якщо документ буде затверджено, вчасно надійде фінансування, в тому числі, на такі цілі.

У рамках програми «Новий освітній простір Харківщини» забезпечать оплату 50% вартості проїзду студентів та учнів у метро. Також кошти виділені на обласні освітні стипендії.

За програмою «Здоров’я Слобожанщини» передбачили кошти на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину – для хворих на цукровий та нецукровий діабет.

У межах Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки підтримку отримають п’ять обласних театрів, філармонія, МСО «Слобожанський» та Великий Слобожанський ансамбль пісні й танцю. Кошти передбачені також на виплату іменних стипендій та Гранд-премій.

Фінансову підтримку з обласного бюджету отримають громадські організації ветеранів і осіб з обмеженими можливостями, дитячо-юнацькі спортивні школи, місцеві осередки всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо.

На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки передбачено кошти на надання адресної допомоги жителям Харківської області та інші виплати й допомоги. Місцеві бюджети отримають субвенцію на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни й АТО(ООС), чорнобильців.

Кошти передбачені на виконання заходів ще низки обласних програм.

Загальний обсяг обласного бюджету складе понад 6,3 млрд грн.

Бюджет депутати підтримали: «за» проголосували 96 із 101 присутнього.

Фото: kharkivoda.gov.ua