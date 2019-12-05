На лісопереробних підприємствах Житомирщини - обшуки

Житомирські правоохоронці проводять обшуки на лісопереробних підприємствах у Коростенському районі, де незаконні вирубки деревини за кордон завдали мільйонних збитків державі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У ході досудового розслідування встановлюються обставини протиправної діяльності, пов’язаної із нелегальними вирубками лісу та подальшим експортом обробленої деревини», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, службові особи лісогосподарських підприємств комунальної та державної форм власності, зловживаючи становищем та діючи за попередньою змовою із низкою приватних товариств, упродовж 2019 організовували незаконні порубки. Ліс транспортувався на пилорами, де оброблявся та складувався для продажу за кордон.

За приблизними підрахунками, це завдало збитків на кілька мільйонів гривень.

Під час 12 обшуків правоохоронці встановили, що частина лісопродукції, на яку судом уже накладено арешт, підготовлена до транспортування. Відтак під час слідчих дій вилучено документацію та інші свідчення протиправної діяльності.

Як повідомляє Держприкордонслужба, напередодні в містах Львів, Стрий та Славське представники оперативно-розшукових підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з СУ ТУ ДБР у м. Львові провели обшуки у чиновників обласного управління лісового та мисливського господарства, які за попередньою змовою із лісогосподарськими підприємствами області здійснювали вирубку деревини на експорт.

Під час обшуків вилучено службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України.

Обшуки проводилися на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”.

Зазначається, що розслідування проводиться стосовно можливих неправомірних дій службових осіб Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, які за попередньою змовою із лісогосподарськими підприємствами Львівської області здійснювали вирубку деревини на експорт.

Фото: zt.npu.gov.ua