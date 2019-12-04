У лікарнях Одеси - 25 постраждалих під час пожежі

У лікарнях Одеси знаходяться 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі - 15 учнів і 4 співробітники коледжу, а також 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Станом на 17-у годину в стаціонарах лікарень міста знаходяться 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі: 15 учнів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області. Всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога, постраждалі забезпечені необхідними медикаментами і препаратами крові", - йдеться в повідомленні.

У мерії також уточнили, що в результаті пожежі загинула студентка коледжу, яка була доставлена ​​у важкому стані і померла в МКЛ №1.

Зазначається, що зараз ведеться пошук ряду учнів і співробітників коледжу, з якими досі не вдається встановити зв'язок.

Як повідомлялося, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Чотирьох учнів коледжу доставили в дитячу обласну лікарню, вони у важкому стані.

Поліція порушила за фактом пожежі кримінальне провадження.

За даними ДСНС, постраждали під час пожежі 22 людини.

Фото: omr.gov.ua