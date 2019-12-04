Представник МОН виїхав до одеського коледжу, де сталася пожежа

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу триває ліквідація пожежі, представник Міносвіти виїхав на місце події.

Про це повідомляється на сайті Міністерства.

"Співробітники Міністерства освіти і науки України висловлюють свої співчуття усім постраждалим внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Наразі на місце вже виїхав генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров для оперативного реагування", - йдеться у повідомленні.

Також у МОН висловили співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, яка загинула в результаті пожежі.

У міністерстві з посиланням на інформацію ДСНС, повідомили, що внаслідок пожежі постраждало 17 осіб, з яких 8 - учні коледжу.

За даними керівництва закладу, наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

В одеській лікарні від отриманих на пожежі травм померла викладачка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, що перервав засідання виконкому і побував на місці пожежі, втрачено зв'язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині.

Чотирьох учнів коледжу доправили в дитячу обласну лікарню, вони у тяжкому стані.

Фото: ДСНС