У Харкові відкрили "Козацький хрест", присвячений загиблим на Донбасі

У Харкові на території Харківського національного педагогічного університету ім.Сковороди відкрито пам’ятний знак "Козацький хрест", присвячений 5-м загиблим учасникам АТО/ООС вихованцям цього вишу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

"Цей пам’ятний знак у формі хреста - стародавньої емблеми українського козацтва - на сьогоднішній день символізує звитягу сучасних українських воїнів. Він встановлений за ініціативи студентської громади університету, у якому діє єдиний серед вишів країни навчально-виховний козацький центр ім. Сковороди. Таким чином ми шануємо пам’ять 5-х загиблих захисників України: студентів та викладачів вишу Миколи Акінцева, Андрія Ваховського, Святослава Горбенка, Андрія Маслова та Юрія Литвиненка. Вони бажали отримати мирні професії вчителів історії, іноземної мови, фізичної культури, але в тяжкий для країни час добровільно стали на її захист у якості воїнів АТО/ООС. Ми увічнюємо у цьому хресті не лише пам'ять наших університетських героїв. Ми вшановуємо пам'ять усіх захисників України, які поклали свої життя у боротьбі за мир та свободу, а також шануємо тих, хто нині виборює незалежність України на сході нашої держави", - зазначив на відкритті ректор університету ім. Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук України Іван Прокопенко.

У Харкові відкрили пам`ятник студентам, загиблим на Донбасі / Фото: В'ячеслав Мадієвській. Укрінформ

За його словами, проєкт пам’ятного знаку розробили студенти університету, вони ж зібрали 140 тис. грн на створення гранітного хреста заввишки 2 метри з іменами героїв.

Участь у церемонії, яка розпочалася хоровим виконанням Гімну України під гаслами "Слава Україні - Героям слава!" та хвилиною мовчання за загиблими, взяли рідні та друзі загиблих, представники влади, ветерани АТО, волонтери, активісти "Пласту", серед яких донька загиблого Юрія Литвиненка Леся, студенти.