На Дніпропетровщині відкрили перше Почесне консульство Румунії

Перше Почесне консульство Румунії в Україні розпочало роботу на Дніпропетровщині. Його очолив Віталій Фокша, який отримав екзекватуру в облдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Сьогодні вперше в історії наших відносин Румунія відкриває в Україні Почесне консульство. Примітно те, що воно з’явилося не в регіоні компактного проживання українців румунського походження, а дійсно в одній з флагманських областей нашої держави», – наголосив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок вручивши Віталію Фокші екзекватуру.

Румунія відкрила в Україні Почесне консульство//Фото: adm.dp.gov.ua

Новопризначений консул вже приступив до роботи. Він сприятиме поглибленню співпраці регіону та Румунії у найрізноманітніших сферах, зокрема, економіці, культурі, освіті.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко висловив сподівання, що Фокша буде центром комунікації між Дніпропетровщиною та Румунією, адже регіон зацікавлений у налагодженні ще більш потужних і щільних зв’язків в сферах економіки, культури, освіти, ІТ.

Згідно з інформацією ОДА, за вісім місяців поточного року зовнішньоторговельний оборот товарами між Дніпропетровщиною та Румунією склав 193,8 млн дол. США. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період 2018-го року.