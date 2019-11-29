Посол Румунії: Ми хочемо сильної та процвітаючої України

Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану наголосив, що Румунія продовжить підтримувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це він сказав під час урочистого прийому з нагоди Національного дня Румунії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Також в цей час вшановуємо пам'ять Революції Гідності в Україні. Я поважаю та захоплююсь всіма, хто боровся і досі бореться за свободу, іноді з найбільшими жертвами. Ми, румуни, знаємо, що прагнення не можуть бути знищені ані танками, ані кулями. Румунія продовжить, як і досі, твердо підтримувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав дипломат.

Національний День Румунії в Києві. Фото: Посольство Румунії в Україні

За його словами, цими основоположними принципами Румунія і надалі керуватиметься як у двосторонніх відносинах з Україною, так і в міжнародних організаціях.

"Окрім принципів та цінностей, які лежать в основі наших міжнародних дій, ми, природно, хочемо сильної та процвітаючої України. Я говорив і ще скажу: Румунія - це не лише сусід, але й друг українського народу. Історія успіху України була б найкращою матеріалізацією наших спільних інтересів у політичній, економічній чи безпековій сферах”, - підкреслив посол.

Вітаючи присутніх на прийомі з Національним днем Румунії, Цуркану наголосив: "Щороку відзначаємо ключовий момент в історії румун - створення єдиної, незалежної та суверенної нації... Це ідеали та прагнення кожного народу, і тут, в Україні, ми щодня бачимо жертви кожного громадянина заради їх захисту. 1 грудня 1918 року Румунія рішуче взяла на себе власний шлях, усвідомлюючи свій потенціал розвитку та цінностей, що викристалізували його політичну та культурну ідентичність між державами Європи", - зазначив дипломат.

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Він також нагадав, що цього року у грудні у Румунії відзначають і 30 років від моменту краху комунізму, що означало повернення до демократичних цінностей.

"В історії Румунії було багато важких часів, коли свобода була уявною, а страждання - постійним станом душі. Але були моменти, коли історія навчила нас, що ми можемо подолати труднощі лише за допомогою солідарності, згуртованості, чіткого визначення та наполегливого слідування національним інтересам", - зауважив дипломат.

Він додав, що "після 30 років перетворень сьогоднішня Румунія, член Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, грає ключову роль на європейському рівні, вперше здійснюючи з відповідальністю та успіхом головування в Раді Європейського Союзу".

Таким чином, Румунія зробила важливий внесок у консолідацію Європи, підсумував посол.

Національне свято Румунії - День об'єднання румунських князівств 1918 року - відзначається щороку на початку грудня.