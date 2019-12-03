«Битва проєктів»: Байковецька ОТГ спільно з Тернопільською міськрадою - у трійці переможців

Байковецька ОТГ, що на Тернопільщині, стала одним із переможців у «Битві проєктів».

Представницький публічний захід «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами, як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи» відбувся наприкінці листопада з ініціативи Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє сайт Байковецької громади.

«Наприкінці листопада у Києві в рамках ініціативи Програми «U-LEAD з Європою» відбувся представницький публічний захід «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами, як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи». В ньому взяли участь представники міських та сільських територіальних громад із 24 партнерств, які охоплюють понад 80 територіальних громад із 12 регіонів України. Переможцями «Битви проєктів» стали три партнерства, чиї проєкти вирізнялися з-поміж інших як своєю інноваційністю та повсюдному впливу на громади, так і вмінню презентувати себе. Анатолій Ткачук та Анна Гайдучок, яка очолює Західний хаб Програми «U-LEAD з Європою», оголосили переможців. Байковецька громада спільно з Тернопільською міською радою представили проєкт «Діти - наше майбутнє» і увійшли до трійки переможців», - йдеться у повідомленні.

Як розповів кореспонденту агентства голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик, нині у громаді функціонує 6 дошкільних навчальних закладів, які відвідують понад 200.

«Окрім цього, ще майже 120 дітей, які зареєстровані у Байковецькій громаді, відвідують дошкільні заклади освіти у Тернополі. Зрозуміло, що міська громада несе певні витрати на утримання та виховання цієї категорії дітей. Тому ще з минулого року Байковецька громада здійснює міжбюджетні трансферти Тернопільській міській раді. Так, згідно з укладеною угодою між Тернопільською міською радою та Байковецькою сільською радою, торік було перераховано понад 590 тис. грн. А цього року такий міжбюджетний трансферт міському бюджету Тернополя сягнув понад 1 млн 30 тис.грн», - розповів Анатолій Кулик.

За його словами, у рамках співпраці Тернопільська та Байковецька громади невдовзі спільно облаштують у місті дошкільний навчальний заклад на 300 осіб. Фактично, це дозволить усім дітям дошкільного віку з Байковецької громади відвідувати новий навчальний заклад, а Тернополю - на третину зменшити черги у дитячі садки.

В обох громадах переконані, що реалізація такого проєкту не тільки створить належні умови для виховання дітей з приміського села, але й зекономить кошти як в Байківецькій ОТГ, так і в Тернополі. А вивільнені фінансові ресурси - спрямувати на інші проєкти соціально-економічного розвитку.

Приклад співпраці Байковецької ОТГ та громади Тернополя засвідчує ефективність подібного партнерства між міськими та сільськими територіальними громадами.

Саме такі, добре продумані ділові соціально-економічні відносини, як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку і спрямовані на розширення позитивного впливу міст на сільську територію через створення партнерських мереж між містами та селами, зазначають у Тернопільському офісі Програми «U-LEAD з Європою».

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: bsr1653.gov.ua