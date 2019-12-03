У Приморській ОТГ розпочнеться реконструкція 90-річної амбулаторії

У Запорізькій області в селі Прислав (входить до Приморської ОТГ) у 2020 році розпочнеться реконструкція амбулаторії сімейної медицини, побудованої у 1930 році.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова Приморської ОТГ Олена Божкова.

"Робити невеличкі ремонтні роботи у будівлі, де розташована амбулаторія, немає сенсу. Вона збудована ще у 1930 році й потребує реконструкції. Тому ми прийняли рішення виділити кошти на підготовку проєкту. Це має бути енергоефективна будівля. Проєкт вже узгоджений Мінрегіоном. 5,5 млн гривень ми маємо отримати з державного фонду", - зазначила Божкова.

За її словами, на розробку проєкту громада виділила 120 000 гривень. Загальна вартість реконструкції - близько 7 млн грн.

Преславська амбулаторія сімейної медицини обслуговує мешканців одного населеного пункту, чисельність якого 1484 жителі. Окрім того, медичну допомогу отримують 350 мешканців Преславського психоневрологічного інтернату та школа-інтернат, де навчається 65 дітей.

"Первинну медичну допомогу отримують у нас 1132 мешканці, ще близько 100 людей підписали декларацію з лікарями Приморського медичного центру. Головне завдання - реконструкція будівлі й проведення капремонту. Каналізація, водопровід - все застаріле. Опалення не витримує температурного режиму", - розповіла завідувачка амбулаторії Тамара Пилаєва, яка працює в медичній сфері вже 55 років.

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У будівлі, де розміщується амбулаторія, раніше була школа. Останній ремонт тут проводився у 80-х роках минулого століття, коли приміщення реконструювали під лікарню. У 1985 - 1986 році тут добудували харчоблок. Капремонт опалювальної системи провели у середині 90-х років. Пластикові вікна та двері встановили у 2010 році в рамках програми ПРООН.

Реконструкція амбулаторії має розпочатись у березні.

Фото: Ольга Звонарьова