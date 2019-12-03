У Луцьку представили нового голову Волинської ОДА

У Луцьку заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомлять "Волинські новини".

"Головою Волинської облдержадміністрації призначили луганчанина Юрія Погуляйка.

Представив його на новій посаді перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов під час офіційної зустрічі за участі керівників органів влади та місцевого самоврядування 3 грудня в приміщенні облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Юрій Погуляйко народився 12 листопада 1978 р. у с. Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області

Має три вищі освіти. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

Працював дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області. Проходив службу на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім – в Національній поліції України.

Згідно з декларацією, має дві квартири в Луганську і одну в Києві.

З серпня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Луганської ОДА. До того служив у податковій міліції Головного управління ДФС у Донецькій області, де за минулий рік заробив близько 200 тис. грн.

Кабмін рекомендував призначити Погуляйка головою Волинської ОДА на виїзному засіданні у Маріуполі 28 жовтня. Наступного дня Волинська обласна рада прийняла звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо незгоди з кадровим рішенням Кабінету міністрів України про погодження призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка. 30 жовтня за аналогічне звернення проголосували депутати Луцької міської ради.

Попри це, 2 грудня 2019 р. Президент підписав указ про призначення Погуляйка.

Фото: volynnews.com