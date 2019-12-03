У Мінрегіоні вважають незворотними децентралізаційні зміни

Децентралізаційні зміни в Україні є незворотними і сприяють активному розвитку громад.

Про це під час конференції "Е-рішення для кращого врядування", організованої за ініціативи Програми «U-LEAD з Європою» у Києві, сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Юліан Чаплінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На мою думку, децентралізаційні зміни незворотні, я дуже задоволений ефектом, який бачу в плануванні за участі місцевих мешканців громад - як вони активно взялися за розвиток", - сказав він.

Чаплінський додав, що для нього кінцевою метою об'єднання громад є не стільки якісне господарювання, скільки те, щоб "люди між собою знали один одного, співпрацювали і поважали".

"Тільки тоді буде народжене здорове громадянське суспільство і всі ініціативи будуть підтримуватися. Повірте мені, що це дуже швидко позначиться на економічному стані того чи іншого населеного пункту", - додав заступник міністра.

Програма"U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.