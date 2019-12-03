У Києві проходить конференція "Е-рішення для кращого врядування"

Програма "U-LEAD з Європою" підтримує проєкт впровадження електронних рішень у громадах для покращення місцевого врядування.

Про це під час конференції "Е-рішення для кращого врядування", організованої за ініціативи Програми «U-LEAD з Європою», сказав заступник директора Програми від GIZ Андрей Хорват, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Електронні рішення (для громад — ред.) є способом посилити спроможність забезпечувати свої потреби... Рішення напрацьовуються відповідно до тих даних, які ми маємо. Даних завжди не вистачає, а особливо якісних даних, для того щоб ухвалити правильні рішення. І це є основною причиною, чому ми вирішили долучитися до цього проєкту, з яким хочемо уникнути застарілого способу, коли навмання приймалися рішення і як-небудь потім втілювалися у життя. Потім усім доводилося працювати з наслідками таких дій", - сказав Хорват.

Він додав, що чим краще громада накопичить та систематизує свої дані стосовно стану у різних сферах життя населення, тим краще зможе спланувати майбутнє, розробити соціально-економічну стратегію, яка потім буде відображена в найкращих політичних та виконавчих рішеннях. Хорват наголосив, що саме рішення на основі систематизованих даних будуть конструктивними, реалістичними, продуктивними для подальшого зростання громади.

Крім того, Хорват зауважив, що Програма "U-LEAD з Європою" підтримує децентралізацію в Україні і продовжуватиме працювати в цьому напрямку.

"U-LEAD з Європою" станом на сьогодні підтримує по Україні понад 13 комплексних стратегічних проєктів, один із них - щодо електронних рішень. Він був і залишається однією з найбільших ініціатив, які підтримуються в Україні у співпраці з місцевими громадами", - додав він.

Проєкт “Е-рішення для громад” реалізується Громадською спілкою "Центр розвитку інновацій" за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. Мета – допомогти громадам перейти до “управління 2.0” – на основі аналізу даних. З понад 300 громад, які висловили зацікавленість, до участі в проєкті, у 2018 році було відібрано 50 пілотних громад.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.