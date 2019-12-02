У Вінниці запустили "Е-квиток"

У Вінниці в понеділок розпочався запуск безготівкової системи оплати проїзду в громадському транспорті – "Е-квиток".

Про це на презентації «Е-квитка» повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"Сплата за проїзд Муніципальною карткою вінничанина та безконтактними банківськими картками – це нові можливості для пасажирів, їх комфортного користування муніципальним транспортом й розвитку Вінниці у напрямку Smart city... Впровадження у Вінниці безготівкової системи оплати проїзду – це ще один важливий крок в напрямку модернізації й осучаснення транспортної системи міста", - сказав Моргунов.

У трамваях Вінниці розпочався запуск електронного квитка / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

За його словами, спочатку запрацюють стаціонарні валідатори для безготівкової оплати за проїзд, встановлені у трамваях. До кінця 2019 року розраховуватись за допомогою Муніципальної картки, безконтактних банківських карт та смартфонів можна буде у тролейбусах та муніципальних автобусах. А з першого січня тестування системи розпочнуть і в маршрутних таксі. Систему мають розгорнути у 320 одиницях комунального транспорту та 260 одиницях приватного транспорту. Окрім цього у місті буде встановлено декілька десятків електронних табло з графіком руху та розроблено систему диспетчеризації.

Система оплати за проїзд безконтактними банківськими картками вже працює у столиці, п’яти обласних центрах – Житомирі, Івано-Франківську, Тернополі, Чернігові та Чернівцях, а також у Дрогобичі. Утім, проєкт, який реалізується у Вінниці, є значно масштабнішим, позаяк охоплює усі види громадського транспорту міста, окрім таксі. Проєкт зі впровадження безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Вінниці фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку). Системним інтегратором та розробником програмного забезпечення проєкту стала чеська компанія Mikroelektronika.