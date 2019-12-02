У Кривому Розі горів чоловічий монастир

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на сходовій клітині в адмінкорпусі чоловічого монастиря.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

“Вогнеборці ліквідували пожежу на території чоловічого монастиря. 2-го грудня 05:41 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Монастирська Покровського району міста Кривий Ріг. ... Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на сходовій клітині між 1 та 2 поверхом двоповерхової адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено меблі та техніку, пошкоджено генератор. Загальна площа пожежі 15 кв. м.

Пожежу локалізовано о 06:09 та ліквідовано об 06:48.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.