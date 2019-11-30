У Харкові вибухнув гараж, троє осіб загинули

У Харкові пролунав вибух у гаражному кооперативі “Слобода”, унаслідок події загинули троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Харківській області.

"30 листопада о 05:30 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що попередньо пролунав вибух у гаражному кооперативі "Слобода", що по проїзду 1-й Котласький, у гаражі №512. До місця пожежі було направлено 3 відділення на автоцистернах для гасіння пожежі. Прибувши на місце події о 05:38 було встановлено, що є загоряння, руйнування стін гаражу та плит перекриття", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежу локалізовано о 06:16.

"Після огляду місця пожежі о 08:40 було виявлено тіло загиблого чоловіка, який знаходився у гаражі поруч з автомобілем. Для розборки конструкцій та підняття плит перекриття до місця події направлено автокран комунальної служби міста та екскаватор аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю екскаватора о 08:30 було розпочато роботи по підійманню плит перекриття та о 08:50 виявлено тіла ще 2 загиблих чоловіків у автомобілі", - додали у ДСНС.

У Харкові вибухнув гараж / Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Повідомляється, що станом на 10:48 роботи з розбирання завалів конструкцій гаражу завершені.

Причина та обставини вибуху встановлюються.