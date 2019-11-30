Командування ЗСУ спростовує інформацію про закриття Житомирського військового інституту

У Сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію щодо закриття Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Наразі йдеться про адміністративну процедуру перепідпорядкування ВНЗ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ.

“Сьогодні на одному з інтернет-ресурсів з’явилася інформація про те, що нібито 25 листопада 2019 року розпочалася процедура закриття Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, що не відповідає дійсності”, - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова розпочалася адміністративна процедура, яка приведе до його перепідпорядкування Командуванню Сухопутних військ Збройних сил України.

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“До цього військовий інститут знаходився у прямому підпорядкуванні Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України”, - пояснили у пресслужбі.

Крім того, у пресслужбі нагадали, що у підпорядкуванні Командування Сухопутних військ Збройних сил України знаходяться такі вищі військові навчальні заклади як Національна академія Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного (м. Львів), Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), Військова академія (м. Одеса), кафедри військової підготовки ряду українських університетів, а також навчальні центри, які готують військових спеціалістів для Сухопутних військ.

Раніше у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що комісія при Сухопутних військах ЗСУ приступила до ліквідації Житомирського військового інституту та передачі його факультетів іншим навчальним закладам.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова спростували інформацію про можливу ліквідацію навчального закладу, що поширюється у соціальних мережах.