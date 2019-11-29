Житомирський військовий інститут спростував ліквідацію закладу

У Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова спростували інформацію про можливу ліквідацію навчального закладу, що поширюється у соціальних мережах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення полковник Володимир Наконечний.

«Спростую цю інформацію, бо не було і немає мови про скорочення навчального закладу. Йдеться тільки про зміну підпорядкування інституту від департаменту військової освіти і науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони до Командування Сухопутних військ ЗСУ», - зауважив Наконечний.

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Раніше у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що комісія при Сухопутних військах ЗСУ приступила до ліквідації Житомирського військового інституту та передачі його факультетів іншим навчальним закладам.

Фото: mil.gov.ua