Верховний суд завернув касацію адвоката Дронова

Верховний суд України не прийняв до розгляду касаційну скаргу захисника Геннадія Дронова, засудженого на 10 років за смертельну ДТП на Сумській у Харкові, через неточності в оформленні та недостатню обґрунтованість.

Про це стало відомо з ухвали ВСУ від 25 листопада.

«…Доводи захисника Токарева Г. В. у касаційній скарзі фактично зводяться до його посилань на неповноту судового розгляду, незгоди з наданою судами оцінкою доказам і по суті, заперечення правильності встановлених фактичних обставин кримінального провадження, що в силу статей 433, 438 КПК не є предметом перевірки суду касаційної інстанції. При цьому Токарев Г. В., обмежившись загальними фразами, не конкретизував, які саме порушення допустили суди попередніх інстанцій», - йдеться в тексті судового документа.

Крім того, на думку суду, пункт 81 обґрунтувань касаційної скарги адвоката Геннадія Токарева містить суперечність, оскільки з нього неможливо зрозуміти, врахував чи ні суд першої інстанції як докази висновки експертів Дніпропетровського НДІСЕ.

Суд дійшов висновку, що «відсутність у касаційній скарзі обґрунтування й недотримання положень ст. 427 КПК» не дозволяють відкрити провадження, а «друга частина вимоги щодо скасування вироку місцевого суду і ухвали апеляційного суду, яку викладено так: «призначити новий в суді першої інстанції», є незрозумілою».

На усунення недоліків у касаційній скарзі суд надав адвокату Дронова 15 днів від часу отримання ухвали.

Як повідомлялося, захист Дронова подав касацію з проханням скасувати вирок щодо водія.

Адвокатка Олени Зайцевої Юлія Плетньова також подавала скаргу до Верховного суду України – через неналежні формулювання та інші недоліки їй також не дали ходу.

Плетньова просила для своєї підзахисної звільнення з випробувальним терміном, а також покладання 70% виплати шкоди потерпілим на другого фігуранта аварії на Сумській Геннадія Дронова.

Як повідомлялося, 26 лютого 2019 року Київським районним судом м. Харкова під головуванням судді Попраса В.О. проголошено вирок по кримінальному провадженню за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за ч.3 ст.286 КК України за фактом трагедії, що відбулася 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова в м. Харкові.

Близько 20:45 позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Машина вилетіла на тротуар і збила 11 осіб: 5 загинули на місці, 6 опинилися в лікарні, одна з постраждалих невдовзі померла.

26 лютого 2019 року суд виніс рішення: Олена Зайцева і Геннадій Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.

14 серпня 2019 року Харківський апеляційний суд підтвердив вирок, і він набрав законної сили. Термін подання касаційних скарг сплив 14 листопада.

На початку жовтня Олену Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області.

Геннадій Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині.